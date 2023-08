W pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open doszło do ciekawego pojedynku pomiędzy Dominikiem Thiemem a Alexandrem Bublikiem. Austriak nie był faworytem, ale wygrał 6:3, 6:2, 6:4 w godzinę i 54 minuty gry. Kazach jest znany z nerwowych reakcji na wydarzenia na korcie. Tym razem oprócz "tradycyjnego" w jego przypadku zniszczenia rakiety pozwolił sobie na niestosowny komentarz.

27. tenisista rankingu powiedział to, gdy przegrywał 1:4 i 0:30 w drugiej partii. Nawiązywał oczywiście do licznych kontuzji Thiema. Zwycięzca US Open 2020 w czerwcu 2021 r. doznał poważnego urazu nadgarstka. Do rywalizacji powrócił dopiero w marcu 2022 r. Do tego momentu wciąż nie wrócił na najwyższy poziom - obecnie jest na 81. pozycji w światowym zestawieniu, a wcześniej przecież grał w aż czterech finałach wielkoszlemowych. Poniedziałkowe zwycięstwo było jego pierwszym na Flushing Meadows od pamiętnego triumfu nad Alexandrem Zverevem przed trzema laty.