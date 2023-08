Jeżeli Iga Świątek mówi o presji przed tegorocznym US Open, w którym broni tytułu, to co ma powiedzieć Coco Gauff? Po swoich sierpniowych sukcesach Amerykanka jest dosłownie rozrywana przez miejscowe, ale i też prestiżowe zagraniczne media. "New York Times", "Time Magazine", "Vogue", "L’Equipe Magazine" - tam m.in. ostatnio ukazały się materiały o nastolatce z Delray Beach.