Pochwalił co prawda dobór współpracowników do sztabu szkoleniowego Amerykanki, ale jego zdaniem w jej grze wciąż jest zbyt dużo nerwowości, niepewności. Uważa, że sporo pracy powinna poświęcić zagraniom forhendowym. Stwierdził, że zawodniczka urodzona w Atlancie na ten moment nie powinna być w stanie zagrozić czołowej czwórce, którą tworzą Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina i Jessica Pegula.

Nie jestem utwierdzony w przekonaniu, że rywalizacja Gauff ze Świątek czai się tuż za rogiem. W Cincinnati nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia pod kątem tenisowym i pomimo wielkiego sukcesu nie jest to jeszcze gra na miarę rywalizacji o najlepsze miejsca w rankingu. Mam wątpliwości, czy to jest forma na miarę sukcesu w najbliższym turnieju wielkoszlemowym

US Open 2023. Iga Świątek zagra z Coco Gauff w ćwierćfinale? Furjan: Polka byłaby faworytką

W półfinale wspomnianych zmagań w Cincinnati Gauff po raz pierwszy wygrała seta, a następnie mecz przeciwko raszyniance. W drabince rozpoczynającego się US Open panie trafiły do tej samej ćwiartki, co oznacza, że mogą na siebie trafić w ćwierćfinale. Furjan jest zdania, że Amerykanka odpadłaby, jeśli doszłoby do takiej konfrontacji.