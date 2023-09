Wspaniały mecz Magdy Linette. Polka awansowała do kolejnej rundy US Open

Pierwszy set tego meczu był niezwykle wyrównany. Żadna z par nie pozwoliła sobie na przegranie kolejnego serwisu, więc doszło do tie-breaka , który ostatecznie wyłonił zwyciężczynie. Były nimi Magda Linette i Bernarda Perra , które wygrały go, tracąc tylko cztery piłki.

W pierwszym secie były problemy, ale drugi był już koncertem w wykonaniu Linette i Pery

Druga odsłona od początku układała się już o wiele lepiej dla Linette i Pery, które zaczęły czuć się na korcie bardzo pewnie. Tym razem to one jako pierwsze przełamały serwis swoich rywalek i wyszły na prowadzenie 3:1. Ten gem bardzo przybliżył Polkę i Amerykankę do awansu do ćwierćfinału.