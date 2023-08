Wielkie zaskoczenie na US Open. Znana Rosjanka na skraju porażki, ale zwrot

Za nami pierwsze, niezwykle emocjonujące starcia w ramach US Open 2023 . Dla polskich sympatyków tenisa bez wątpienia liczy się przede wszystkim to, że jak na razie wszystkie trzy zawodniczki z naszego kraju biorące udział w zmaganiach - a więc Iga Światek, Magda Linette i Magdalena Fręch - odnotowały po triumfie, a niebawem rywalizację w Nowym Jorku rozpocznie też Hubert Hurkacz .

Wiele interesujących rzeczy zadziało się jednak również w potyczkach bez obecności "Biało-Czerwonych" - we wtorek chociażby Ons Jabeur, po niezwykle zaciętym boju, również z własnym organizmem , ograła Camilę Osorio, natomiast jeśli mowa o meczu Jekaterina Aleksandrowa - Leylah Fernandez , to... było o krok od sensacji.

US Open 2023. Aleksandrowa niemal odpadła z turnieju. Fernandez walczyła jak lwica

Rosjanka, plasująca się zdecydowanie wyżej w rankingu WTA niż Kanadyjka (20. pozycja kontra "zaledwie" 67. miejsce) była bowiem o krok od porażki, bo chociaż zwyciężyła w pierwszym secie po tie-breaku (7-4), to już w drugiej odsłonie uległa rywalce 5:7, a w decydującej części potyczki... dała wyjść oponentce na prowadzenie w niemalże kuriozalnych okolicznościach.

Aleksandrowa wygrała bowiem pierwsze trzy gemy, by potem aż cztery razy z rzędu oddać kolejne mini-potyczki Fernandez . Dopiero wówczas nastąpił przebudzenie 28-latki, która zdołała zwyciężyć 6:4, na koniec przełamując jeszcze przeciwniczkę.

US Open 2023. Tytułu w turnieju pań broni Iga Świątek

Tym samym zawodniczka z Czelabińska przeszła do drugiej rundy, w której może dojść do meczu o mocnym podtekście politycznym - jej potencjalną rywalką jest bowiem Ukrainka Łesia Curenko. Inną opcją jest skrzyżowanie rakiet z Francuzką Elsą Jacquemot, która wskoczyła do drabinki w miejsce kontuzjowanej Bianki Andreescu.