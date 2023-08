Wielkie problemy finalistki Wimbledonu. Walczyła z rywalką i... samą sobą. Niesamowity koniec

Kibice na Louis Armstrong Stadium we wtorek dopisali - ten drugi co do wielkości obiekt w USTA Billie Jean King National Tennis Center wypełnił się w niemal w komplecie widzami. A ci, którzy przyszli, z pewnością tego nie żałowali. Mecz rozstawionej z piątką Ons Jabeur z Camilą Osorio był bowiem wyjątkowo widowiskowy i pełen zwrotów akcji. Mimo, że Tunezyjka czuła się bardzo źle i było to po niej widać.