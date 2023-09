Zakończył się udział Ons Jabeur w tegorocznym US Open. Choć Tunezyjka przez cały turniej była przeziębiona, to zdołała pokonać Camilę Osorio, Lidię Noskovą i Marię Bouzkovą. Zatrzymała się jednak na czwartej rundzie, w której lepsza była 23. w rankingu WTA Quinwen Zheng.

W pierwszych dwóch gemach obie tenisistki zachowały swój serwis, ale w kolejnych pięciu doszło aż do czterech strat podania. Chinka wyszła na prowadzenie 4:1 z przewagą podwójnego przełamania. Choć za chwilę Jabeur odrobiła część strat, to Zheng znowu była skuteczna po stronie returnowej, szybko odpowiadając na 5:2. Pozostało jej "wyserwowanie" otwierającego seta, co nie przyszło bez problemów, bo musiała bronić break pointa.