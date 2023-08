Ukraińska tenisistka zaskoczyła wyznaniem. "Ona żyje dla tych zdjęć"

Za nami pierwsze dwa dni rywalizacji w ramach US Open 2023 - i trzeba przyznać, że rozpoczęcie tego prestiżowego, wielkoszlemowego turnieju, było całkiem udane m.in. dla gwiazdy ukraińskiego tenisa, Eliny Switoliny, która ograła Niemkę Annę-Lenę Friedsam, raczej bez większych trudności, 6:3, 6:1. 28-latka jednocześnie, w wywiadzie dla "The New York Times", zdecydowała się na dosyć osobiste wyznanie, którego tłem jest trwająca wciąż - niestety - wojna w jej ojczyźnie.