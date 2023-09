Trzech mistrzów i rewelacja turnieju. Co za skład półfinałów US Open

US Open 2023. Alcaraz, Miedwiediew, Djoković i Shelton w półfinałach

W drugiej odsłonie rywalizacji sprawy potoczyły się szybciej, stracił podanie na 1:2 oraz 2:5, a sam nie doprowadził do żadnego break pointa. Dało to obrońcy tytułu komfort powiększenia prowadzenia w spotkaniu. Zverev miał jeszcze zryw na początku trzeciego seta, co dało mu jedną piłkę na 2:1 oraz dwie na 3:2 (w obu przypadkach z przełamaniem). Alcaraz pozostał jednak spokojny. Gdy przy stanie 4;4 wydawało się, że wszystko zmierza tu tie-breakowi, zadał oponentowi decydujący cios, wygrywając gema na 5:4 przy returnie. Pozostało mu po tym tylko "wyserwowanie" awansu, co udało się bez problemu.