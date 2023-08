Trening przed US Open i... jest i on! Stary kumpel Świątek ograł Alcaraza

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Coco Gauff 1:2 Skrót meczu. WIDEO

Niespodziewane odwiedziny przed US Open. Jimmy Butler... ograł Carlosa Alcaraza

Co warto podkreślić koszykarz od dawna utrzymuje przyjacielskie stosunki ze środowiskiem tenisowym - można też powiedzieć, że jest to stary znajomy Igi Świątek , która swego czasu miała okazję obejrzeć potyczkę drużyny Heat i spotkać się z Jimmym Butlerem tuż przy parkiecie. Może i w najbliższych tygodniach ta dwójka znajdzie czas na przyjacielską pogawędkę?

US Open 2023. Iga Świątek broni tytułu i... "jedynki' rankingu WTA

US Open 2023 potrwa dokładnie do 10 września. Świątek do tego niezwykle istotnego turnieju przygotowywała się na twardych kortach w Warszawie, Montrealu i Cincinnati, gdzie osiągała kolejno triumf w finale oraz dwa udziały w półfinałach. Forma więc Polce raczej dopisuje, a to o tyle ważne, że zmagania na wschodnim wybrzeżu USA będą mieć teraz podwójną stawkę - oprócz pucharu wyniki z USO mogą zaważyć na obsadzie pierwszego miejsca w rankingu WTA... choć oczywiście polscy kibice woleliby, by został zachowany status quo.