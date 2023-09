To się dzieje naprawdę. Ogłoszono nowinę z Sabalenką w roli głównej. Ta wiadomość musi Igę zaboleć

Aryna Sabalenka znakomicie czuje się ze świadomością, że od najbliższego poniedziałku to ona będzie nazywana pierwszą rakietą świata. Białorusinka właśnie zameldowała się w półfinale US Open po zwycięstwie nad Chinką Qinwen Zheng 6:1, 6:4. Kronikarze od razu odnotowali, że 25-latka jest pierwszą tenisistką od 2016 roku, która w jednym sezonie dotarła przynajmniej do 1/2 finału wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych.