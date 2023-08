To ona może sprawić problemy Świątek? Media pieją z zachwytu nad Amerykanką

Iga Świątek w ubiegłym roku przeszła do historii jako pierwsza Polka w tytułem wielkoszlemowym zdobytym podczas US Open. W tym roku 22-letnia zawodniczka przystępuje więc do rywalizacji jako obrończyni tytułu. Zdaniem dziennikarzy francuskiego "L'Epique" raszynianka ma spore szanse na zdobycie kolejnego prestiżowego trofeum w Nowym Jorku. Iga musi jednak uważać na jedną zawodniczkę. I wcale nie jest to druga rakieta świata, Aryna Sabalenka.