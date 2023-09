Faworytką meczu trzeciej rundy US Open była Jelena Ostapenko , która zajmuje obecnie 21. miejsce w rankingu WTA. Łotyszka, która dwa miesiące temu wygrała turniej rangi 250, pokonując w finale w Birmingham Barborę Krejcikovą, na inaugurację US Open pokonała w trzech setach Jasmine Paolini. Również w stosunku 2:1 wyeliminowała Elinę Awanesian, a w piątek stanęła przed szansą wykonania kolejnego kroku na kortach w Nowym Jorku.

US Open. Mecz Jelena Ostapenko - Bernarda Pera wyłonił rywalkę Igi Świątek

Triumfatorka turnieju w Birmingham z akcji na akcję coraz wyraźniej akcentowała przewagę nad Perą. Ta na początku trzeciego seta dwukrotnie straciła podanie i przegrywała już 0:3, przez co stało się jasne, że musi poprawić się w każdym elemencie, by nawiązać wyrównaną rywalizację z Ostapenko. Amerykanka wprawdzie zdołała dwukrotnie przełamać wyżej notowaną rywalkę, ale to był jej szczyt możliwości w trzeciej partii, którą Łotyszka wygrała 6:3, a całe spotkanie 2:1 (4:6, 6:3, 6:3) i w czwartej rundzie US Open zagra z Igą Świątek.