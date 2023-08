To już kolejna kontuzja. Były finalista US Open znowu musiał się wycofać

W grudniu Nishikori skończy 34 lata i wszystko wskazuje na to, że najlepsze sezony w jego karierze są już raczej za nim. Doświadczonemu Japończykowi trudno będzie nawiązać do czasów, gdy był czwartym zawodnikiem świata, regularnie występował w ćwierćfinałach turniejów wielkoszlemowych, a raz dotarł nawet do finału. Karierę dwunastokrotnego zwycięzcy turniejów ATP zastopowała poważna kontuzja biodra. Uraz okazał się poważny, konieczna była operacja, po której Nishikori zniknął z kortu.