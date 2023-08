Tajemnicza Iga Świątek. "Nie wiem, czy powinnam wam to mówić"

Iga Świątek na razie bardzo dobrze spisuje się w wielkoszlemowym US Open, odbywającym się w Nowym Jorku, w którym broni tytułu sprzed roku. W trzeciej rundzie jej rywalką będzie Kaja Juvan. To spotkanie będzie o tyle wyjątkowe, że obie tenisistki są przyjaciółkami. Podczas konferencji zapytano Polkę, o czym rozmawia ze Słowenką. "Nie wiem, czy powinnam wam to mówić" - odpowiedziała.