Szczyt rankingu to początek. Duża szansa Sabalenki, może odebrać to Świątek

Iga Świątek we wrześniu 2022 roku zapisała na swoim koncie kolejny triumf w turnieju Wielkiego Szlema - w finale US Open ograła bowiem Tunezyjkę Ons Jabeur. Po kilkunastu miesiącach Polka powróciła do Nowego Jorku w roli faworytki do kolejnego zwycięstwa na USO, ale... piękny scenariusz już się nie powtórzył.

Raszynianka pożegnała się ze zmaganiami już w 1/8 finału ulegając po trzysetowym starciu Jelenie Ostapenko - a więc zawodniczce, której jeszcze nigdy nie udało jej się pokonać. Ta porażka oznaczała zaś jedno - już niebawem pierwszą rakietą świata zostanie Aryna Sabalenka.

Białorusinka oficjalnie przejmie pozycję liderki rankingu WTA w poniedziałek 11 września - i na samym szczycie zestawienia znajdzie się po raz pierwszy w swojej karierze, a więc bez wątpienia można stwierdzić, że 25-latka przeżywa obecnie wspaniałe chwile.

Iga Świątek - Jelena Ostapenko 1-2 (6:3,3:6,1:6) Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka faworytką do wygrania US Open. Tylko Gauff może ją zaskoczyć?

Ich doskonałym dopełnieniem byłby z pewnością triumf w Nowym Jorku - i przejęcie tytułu mistrzowskiego z rąk Świątek. Jak wyliczono na profilu OptaAce, prawdopodobieństwo, że Sabalenka okaże się najlepsza z absolutnie wszystkich tenisistek, jest naprawdę spore:

Wedle przedstawionego modelu ma ona 65 proc. szans na przejście do półfinału, 39 proc. szans na przedarcie się do finału i 23 proc. szans na sięgnięcie po trofeum - to najlepszy wynik ze wszystkich uczestniczek ćwierćfinałów i w zasadzie może się ona martwić konkurencją tylko ze strony jednej sportsmenki.

Mowa tu o Coco Gauff, której Opta dało 21 proc. szans na wygranie turnieju. Następne w kolejce są dwie Czeszki, Muchova i Vondrousova (17 i 13 proc.), a reszta tenisistek... zdecydowanie tu odstaje. To wszystko oczywiście rodzaj zabawy, matematycznej ciekawostki - aczkolwiek mińszczanka bez wątpienia jest rozpędzona i gotowa na to, by oczarować publikę...

US Open 2023. Aryna Sabalenka niebawem powalczy o kolejny awans w turnieju

Aryna Sabalenka kolejne spotkanie, z Qinwen Zheng, rozegra wieczorem 6 września. Iga Świątek tymczasem już może przygotowywać się do zawodów rangi 1000 w meksykańskiej Guadalajarze - i szukać swojej szansy na powrót na tron...

Aryna Sabalenka / FREDERIC J. BROWN / AFP

Aryna Sabalenka / Julian Finney / AFP