Świetna wiadomość dla fanów Świątek, gorsza dla Linette. Oto godziny meczów

W Nowym Jorku 22-letnia Polka broni nie tylko tytułu wywalczonego rok temu, ale też pierwszej pozycji na światowej liście . Może ją bowiem wyprzedzić Aryna Sabalenka , różnica między nimi w wirtualnym rankingu wynosi zaledwie 11 punktów, ale na korzyść Białorusinki. To zaś oznacza, że Świątek musi dojść rundę wyżej od swojej najgroźniejszej rywalki. Na razie to ona jako pierwsza rozgrywa swoje spotkania.

Iga Świątek zagra w sesji przedpołudniowej. W środku nowojorskiego dnia

Polka nie zagra tym razem na największym stadionie w nowojorskim kompleksie tenisowym, a na drugim pod względem wielkości korcie Louisa Armstronga. Jej mecz z Saville znalazł się jako drugi w środowym harmonogramie, po starciu Elise Mertens z Danielle Collins. Jeśli Belgijka z Amerykanką uporają się dość szybko, Polka być może zacznie swoje starcie ok. godz. 18.30. Niewykluczone, że nastąpi to jednak nieco później.

Późna godzina meczu Magdy Linette. Polka będzie musiała długo czekać

Mniej szczęścia mieli polscy fani Magdy Linette, którzy sprzed telewizora śledzą poczynania poznanianki. Ona też w pierwszej rundzie pokazała kawał dobrego tenisa, pewnie pokonała Białorusinkę Aliaksandrę Sasnowicz, w starciach z którą zwykle jej się do tej pory nie wiodło. W US Open wygrała zaś gładko 6:3, 6:1. W nagrodę Polka zagra w drugiej rundzie z Jennifer Brady - 28-letnią Amerykanką, która 2,5 roku temu była 13. rakietą świata. W sierpniu w Cincinnati doznała jednak poważnej kontuzji, która na blisko dwa lata wyłączyła ją z gry w tourze. A to przecież półfinalistka US Open z 2020 roku, wtedy ograła m.in. Angelique Kerber i Caroline Garcię, a w walce o finał minimalnie przegrała z Naomi Osaką (6:7, 6:3, 3:6). Do gry wróciła ledwie miesiąc temu w turnieju ITF w Granby.