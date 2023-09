Świątek przestaje być numerem jeden. Niebywałe, czego wcześniej dokonała

22-latka uległa bowiem na tegorocznym US Open Łotyszce Jelenie Ostapenko 6:3, 3:6, 1:6 (co po raz kolejny udowodniło, że akurat ta rywalka wyjątkowo nie leży Świątek ), a to zaś automatycznie sprawiło, że już niebawem, 11 września, pierwszą rakietą świata zostanie Aryna Sabalenka ...

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Jelena Ostapenko 1-2 (6:3,3:6,1:6) Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Po prostu najlepsza. Wspaniałe statystyki Igi Świątek

Nie ma się jednak co łamać - bo wkrótce nadejdą liczne okazje, by znowu doprowadzić do odpowiedniej roszady. W tym momencie warto za to zwrócić uwagę, jak wspaniałe rezultaty zapisała przy swoim nazwisku Iga Świątek przez ostatnie niespełna 1,5 roku: