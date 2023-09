To właśnie się wydarzyło. Po 75 tygodniach panowania Iga Świątek straciła miano liderki światowego rankingu. WTA zaktualizowała już zestawienie na swojej stronie internetowej. Nową "jedynką" jest Aryna Sabalenka , która tę pozycję miała zagwarantowaną po porażce raszynianki w czwartej rundzie US Open przeciwko Jelenie Ostapenko. Polka ma obecnie 8195 punktów, a Białorusinka 9266.

Na "podium" doszło jeszcze do jeszcze jednej ważnej zmiany: po raz pierwszy w karierze znalazła się na nim Coco Gauff. Dotychczas była najwyżej czwarta (31 października 2022 r.), ale triumf w US Open naturalnie jest warty 2000 "oczek". W zeszłym roku doszła do ćwierćfinału, więc teraz do rankingu dodała ich aż 1640. Awansowała kosztem swojej deblowej koleżanki, Jessice Peguli, która spadła z trzeciej lokaty na piątą. Czwartą zachowała Jelena Rybakina.