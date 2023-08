Sprawił, że po raz pierwszy pokonała Świątek. Zaskakujące, co musiał robić tuż po otwarciu US Open

Coco Gauff dzięki bardzo dobrej dyspozycji w ostatnich tygodniach momentalnie urosła do miana jednej z głównych faworytek do zwycięstwa w tegorocznym US Open. To prawdopodobnie nie byłoby możliwe, gdyby nie osoba Brada Gilberta. 62-latek rozpoczął współpracę z Gauff tuż po Wimbledonie i momentalnie przyniosło to bardzo konkretne efekty. Okazuje się jednak, że w Nowym Jorku ma on jeszcze jedno odpowiedzialne zadanie.