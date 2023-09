Słynna rywalka Świątek cała we łzach. Fatum wróciło na US Open

Jessica Pegula, numer trzy światowego rankingu WTA, to zawodniczka, której z pewnością nie można odmówić wielkiego talentu, ale i tenisistka, która ma... po prostu ogromnego pecha do turniejów wielkoszlemowych. Nie tylko nie wygrała jak dotychczas jakiegokolwiek z nich, ale wręcz... nie jest w stanie zajść na tych prestiżowych zawodach dalej, niż do ćwierćfinału. Co więcej teraz, na tegorocznym US Open, odpadła ze współzawodnictwa na jeszcze wcześniejszym etapie...