Sceny na US Open. Rosjanin nie wytrzymał i... zaatakował fanki na trybunach

W Nowym Jorku trwa obecnie ostatni turniej wielkoszlemowy w tym sezonie - US Open. W rywalizacji na kortach kompleksu USTA Billie Jean King National Tennis Center udział biorą największe gwiazdy tenisa, w tym m.in. Novak Djoković , obecny lider rankingu ATP Carlos Alcaraz , oraz trzecia rakieta świata Daniił Miedwiediew. Rosjanin zameldował się już w trzeciej rundzie singla mężczyzn, w której to zmierzy się z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem. Już podczas poprzedniego meczu Miedwiediew nie był jednak w stanie utrzymać nerw na wodzy.

Daniił Miedwiediew zaatakował fanki podczas meczu. Wcale nie bez powodu

Podczas starcia z Christopherem O'Connellem w piątek 1 września na korcie Louisa Armstronga nie brakowało emocji. Na początku trzeciego seta doszło do skandalicznej sytuacji z udziałem m.in. rosyjskiego gwiazdora. Po dwóch setach wygranych przez Miedwiediewa kibice zaczęli bowiem zagrzewać do walki jego rywala. W pewnym momencie okrzyki stały się na tyle głośne, że sędzia prowadzący to spotkanie musiał interweniować. Upomniał on bowiem dwie kibicki, aby w ciszy zajęły one swoje miejsca. Panie jednak zignorowały prośby arbitra, na co wymownie zareagował Daniił Miedwiediew.