Sabalenka zbita z tropu, rywalka naprawdę to zrobiła. "Bronię rodziny"

Wiem, że gram dla Belgii, ale cała moja rodzina jest w Ukrainie. Szanuję Arynę jako zawodniczkę. Jest wielką mistrzynią, ciężko pracuje i to, co robi w tenisie, jest niesamowite. To jednak moja osobista decyzja by nie podawać ręki osobie, która nie była w stanie wystąpić (przeciw wojnie - dop. red.)

~ mówiła Zanevska w rozmowie z AFP