Sabalenka wypaliła po awansie do finału US Open. "To wszystko ich wina"

Pozostałe dwie zawodniczki, Aryna Sabalenka i Madison Keys , o awans do ścisłego finału walczyły znacznie dłużej. Białorusinka z początku nie potrafiła odnaleźć się na korcie , dopiero w drugim secie nawiązała swoją grą do poziomu prezentowanego przez oponentkę . Choć wiele wskazywało na to, że obecna wiceliderka, która wkrótce zostanie światową jedynką, sensacyjne odpadnie z turnieju, Sabalenka niespodziewanie odwróciła losy meczu. Ostatecznie rozprawiła się z Madison Keys i wygrała 0:6, 7:6 (7-1), 7:6 (10-5).

Aryna Sabalenka zameldowała się w finale US Open i... "zwolniła" swój sztab

Są zwolnieni. To nie są już członkowie mojej drużyny. To wszystko ich wina

Później jednak Sabalenka kontynuowała swoją wypowiedź. "(...) Mówiliśmy o tym, że jeśli mam dać upust swoim emocjom, to po prostu mam to zrobić. Inaczej (emocje - przyp.red) rozsadziły by mnie od środka. To dlatego jęczałam, krzyczałam i przeklinałam w ich kierunku. Wiedzą, że nadal ich kocham. Robię to z dobrego powodu. (...) Nie wiem. Jest zbyt późno, mam problemy z wypowiadaniem się. Szczególnie po angielsku" - przyznała z rozbawieniem.