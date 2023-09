Sabalenka szybko doszła do siebie. Ależ widok. Fani prześcigają się w zachwytach

W wielkim finale US Open Aryna Sabalenka uległa w trzech setach z Coco Gauff i nieco niespodziewanie, zamiast dopisać do swojego tenisowego CV drugi wielkoszlemowy triumf, musiała przełknąć gorycz porażki. I choć tuż po meczu bardzo mocno to przeżywała i targały nią różne emocje, to już dzień później doszła do siebie. I co pokazują zdjęcia w jej mediach społecznościowych, napawała się atmosferą Nowego Jorku.