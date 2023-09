Sabalenka płakała i śmiała się na zmianę. Potem... zrobiła to, co Świątek

Aryna Sabalenka od dawna mówiła o tym, że jednym z jej głównych celów jest sięgnięcie po upragniony tytuł liderki światowego rankingu WTA. Cały czas coś jednak stawało jej na drodze do przeskoczenia w prestiżowej klasyfikacji Igi Świątek - aż do US Open 2023.

Raszynianka odpadła bowiem ze wspomnianej rywalizacji na poziomie 1/8 finału, przegrywając z Łotyszką Jeleną Ostapenko. To automatycznie zaś sprawiło, że zawodniczka z Mińska była już pewna awansu na "jedynkę", który ziści się dokładnie 11 września.

Djoković zmierzy się z Miedwiediewem w finale US Open. WIDEO / Assosiated Press / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka przegrała z Coco Gauff. Pierwszy taki triumf Amerykanki

W tej historii znalazł się jednak mimo wszystko przykry dla Sabalenki wątek - idealnym dopełnieniem sukcesu rankingowego byłoby bowiem wygranie wspomnianego US Open - w finale jednak mińszczanka musiała uznać wyższość Coco Gauff.

Reprezentantka gospodarzy zatriumfowała w trzech setach 2:6, 6:3, 6:2 i w ten sposób zapisała przy swoim nazwisku pierwszy tytuł wywalczony w ramach zawodów Wielkiego Szlema. Jej przeciwniczka tymczasem... musiała zmierzyć się z burzą skrajnych emocji.

Sabalenka po finale śmiała się i płakała. "Wrócimy silniejsi, prawda?"

Sabalenka jeszcze będąc na korcie udzieliła wywiadu, w trakcie którego trudno jej było powstrzymać płacz. "Chciałabym przesłać wyrazy miłości dla mojej rodziny. Przepraszam za ten wynik" - stwierdziła m.in. Białorusinka. Potem jednak znalazło się miejsce i na drobny żart po tym, jak w rozmowie padł wątek sztabu tenisistki.

Oni wiedzą, że zostaną zwolnieni po turnieju ~ stwierdziła sportsmenka, zanosząc się jednak jednocześnie śmiechem i sygnalizując w ten sposób od razu, że to oczywiście żart

"Jak zawsze wrócimy silniejsi, prawda? Dziękuję za wszystko, co dla mnie robicie, bardzo to doceniam" - skwitowała. Równie ciekawie było na jej późniejszej konferencji prasowej, kiedy... otwarcie wsparła sprawę, o którą też zabiega od dawna Iga Świątek.

Aryna Sabalenka po finale US Open: Zasługujemy na to, by zarabiać tyle, co mężczyźni

Uważam, że kobiety zasługują na to, by zarabiać tyle samo, co mężczyźni ~ oświadczyła w odniesieniu do nagród zdobywanych w tenisie Sabalenka

"Poświęcamy wiele. Pracujemy naprawdę ciężko. To nie jest tak, że nic nie robimy, a oni po prostu mają nam płacić tyle samo. Zasługujemy na to. Poziom (między płciami) jest zapewne inny. Mężczyźni są silniejsi, ale wciąż wkładamy w to dużo pracy" - skwitowała.

Aryna Sabalenka / AFP

Aryna Sabalenka / AFP