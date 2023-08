Sabalenka wciąż może wyprzedzić Igę. Jest tego świadoma, ale...

Na Wimbledonie i Rolandzie Garrosie wiceliderka zawodziła w kluczowych momentach i nie potrafiła odrobić strat w głównym rankingu WTA do Igi Świątek . Jednak w rankingu Race to właśnie ona plasuje się na pozycji numer jeden .

Przed US Open Aryna Sabalenka udzieliła mediom wypowiedzi, w której poruszyła temat pościgu za Igą Świątek . Wiceliderka jest świadoma tego, że wciąż ma szansę zostać światową "jedynką", jednak nie jest to aspekt, na którym skupia się przede wszystkim.

- Ranking nie jest czymś, co muszę odsuwać na bok, ponieważ nie myślę o nim podczas turnieju i kolejnych meczów. Wiem, że miałam i dalej mam szansę na zostanie numerem jeden na świecie, ale wciąż mam wiele do zrobienia. Skupiam się bardziej na sobie niż na rankingu.

Świątek i Sabalenka są rozstawione po przeciwnych skrajnych stronach drabinki, co oznacza, że mogą spotkać się dopiero w wielkim finale. Jeśli Białorusinka dojdzie przynajmniej do tej samej rundy co Polka, to ona zostanie nową "pierwszą rakietą świata".