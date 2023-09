Iga Świątek od ponad roku jest liderką rankingu WTA i na pierwszej pozycji w zestawieniu pozostanie co najmniej do końca US Open. Nie od dzisiaj jednak wiadomo, że Polkę chce wyprzedzić Aryna Sabalenka, która od początku sezonu prezentuje równą i wysoką formę. O rywalizacji 22-latki z Białorusinką dosadnie wypowiedział się John McEnroe, który stwierdził, że Sabalenka "desperacko" pragnie pokonać Polkę.