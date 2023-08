Coco Gauff jest uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych tenisistek młodego pokolenia, a swoje aspiracje mistrzowskie potwierdziła już przed rokiem, kiedy to dotarła do finału Rolanda Garrosa, w którym ostatecznie uległa Idze Świątek.

Młoda Amerykanka, nazywana przez część ekspertów następczynią sióstr Williams, na pierwsze poważne sukcesy musiała poczekać do 2023 roku. Szósta rakieta świata potwierdziła, że dobrze czuje się na kortach twardych, wygrywając turnieje rangi WTA 500 i 1000 w Waszyngtonie oraz Cincinnati . W półfinale drugiego z turniejów pokonała Igę Świątek , przełamując tym samym niekorzystną passę w meczach z Polką.