Rywalka Sabalenki nie wytrzymała, emocje kompletnie puściły. Polały się łzy

Miał być amerykański finał, a skończyło się na gorzkich łzach. Madison Keys miała wielką szansę na to, by ograć w półfinale US Open Arynę Sabalenkę - która po turnieju wyprzedzi Igę Świątek w rankingu WTA - lecz ostatecznie przegrała w trzech setach. Po zakończeniu meczu reprezentantka gospodarzy nie wytrzymała i zalała się łzami podczas konferencji prasowej. - Jest do bani - wypaliła 28-letnia tenisistka.