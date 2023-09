Rywalka Linette się do tego nie przyznała. "Tenisowy VAR" był bezwzględny

Magda Linette rozpoczęła tegoroczną edycję US Open od raczej pewnego zwycięstwa nad Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz, natomiast potem czekała ją naprawdę trudna rywalizacja z Jennifer Brady, którą ostatecznie przegrała po trzech setach 1:6, 6:2, 2:6.

Tym samym Polka musiała skupić się wyłącznie na współzawodnictwie deblowym - i tam poszło jej zdecydowanie lepiej, bo wraz z Amerykanką Bernardą Perą przedostała się do ćwierćfinału. Wówczas jednak... na jej drodze po raz kolejny stanęła Brady.

US Open 2023. Luisa Stefani dostała w twarz i... nie dała po sobie znać. Linette poprosiła o interwencję sędzi

Zawodniczka ta, wespół z reprezentantką Brazylii Luisą Stefani, ograła Linette i Perę 7:6 (7-1), 3:6, 6:3. Co ciekawe w trakcie starcia doszło do... mocno nietypowej sytuacji, po której musiał interweniować system Video Review Technology (który można porównać do piłkarskiego VAR-u). O sprawie pisał m.in. dziennikarz Dawid Żbik: