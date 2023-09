Rywalka Igi Świątek chce uderzyć w czuły punkt. "Wykorzystam to"

Iga Świątek niebawem podejdzie do swojego czwartego spotkania na nowojorskich kortach w ramach tegorocznego US Open - i tym razem od początku nie ulega wątpliwości, że będzie ją czekać naprawdę duże wyzwanie, bowiem o kolejny awans powalczy z Jeleną Ostapenko. Łotyszka tymczasem doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co działa na jej korzyść w tej potyczce - i już jasno deklaruje, że postara się wyciągnąć z siebie maksimum.