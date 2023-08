Rozpacz gwiazdy w US Open. Ponad sto miejsc różnicy i klęska. Bolesne skutki

Rok temu było przecież podobnie - po nieudanym French Open Caroline Garcia była 75. rakietą świata , co dla niej oznaczało klęskę. Na trawie odżyła, wygrała turniej w Bad Homburgu, później doszła do czwartej rundy Wimbledonu.

Lato i jesień to już seria jej sukcesów: półfinał w Lozannie, wygrana w Warszawie po pokonaniu Igi Świątek, triumf w Cincinnati, półfinał US Open, wreszcie prestiżowe zwycięstwo w WTA Finals w Fort Worth, gdy w decydującym spotkaniu ograła 7:6, 6:4 Arynę Sabalenkę. A to wszystko mimo perturbacji związanych ze zmianą trenerów. Rok 2022 kończyła więc na czwartej pozycji.