Rosyjska gwiazda kończy panowanie Alcaraza. Zaskakujący finał US Open

Carlos Alcaraz nie wygra US Open w 2023 roku. Hiszpański as światowego tenisa, który nie tak dawno triumfował w Wimbledonie, w półfinale US Open znalazł pogromcę w Rosjaninie Dmitruju Miedwiediewie. Wygrana rosyjskiego tenisisty okazała się bezdyskusyjna, a w finale zmierzy się on z samym Novakiem Djokoviciem. Nie będzie więc spodziewanego finału Djoković - Alcaraz.