Iga Świątek podczas US Open broni tytułu wywalczonego przed rokiem i od początku turnieju jest wymieniana w gronie faworytek do końcowego triumfu. Polka zresztą regularnie potwierdza dyspozycję, a o jej rosnącej formie mogliśmy przekonać się już w Montrealu i Cincinnati, gdzie 22-latka docierała do półfinałów.