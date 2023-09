Przylecieli do Nowego Jorku aby wspierać swojego idola. Wywołali poruszenie

Nie ma lepszego uczucia dla wielkiego fana sportu, niż możliwość spełnienia swojego marzenia i zobaczenie swoich idoli na żywo w akcji podczas zawodów. Nie tak dawno media głośno rozpisywały się o wyjątkowej fance Igi Świątek, która, aby obejrzeć na żywo występ liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, przeleciała pół świata . Jej podróż z Tajwanu do Warszawy trwała ponad 20 godzin , jednak było warto. Jasper miała bowiem okazję spotkać się z raszynianką i porozmawiać w cztery oczy.

Są jednak fani, którzy swoim ulubieńcom towarzyszą... dosłownie na każdym turnieju w sezonie. Mowa m.in. o fanklubie Jannika Sinnera , a więc grupie "Carota Boys". To, co wyróżnia fanów włoskiego tenisisty, to nietypowe stroje - panowie na turniejach tenisowych pojawiają się bowiem w strojach... marchewek. Skąd pomysł na tego typu przebranie? O interpretację strojów i nazwy fanklubu pokusił się niegdyś sam Jannik Sinner.