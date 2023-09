Przykra sytuacja tenisistki w US Open. Przepisy pozbawiły jej pieniędzy

Wielkoszlemowy US Open od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zagranicznych mediów. Zawodnicy i zawodniczki rywalizują w Nowym Jorku o mistrzowski tytuł. Tym razem na liście pojawiła się Fiona Crawley, która na co dzień trenuje w college'u dla North Carolina Tar Heels i obecnie jest liderką w grze pojedynczej kobiet NCAA Division. Jej kariera w ostatnich miesiącach zaczęła nabierać tempa i 21-latka dostała dziką kartę do eliminacji do prestiżowych rozgrywek w jej ojczyźnie.