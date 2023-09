Prawie trzygodzinny bój w US Open. Finalistka z zeszłego roku gra dalej

"To był naprawdę trudny mecz. Obie grałyśmy bardzo dobrze. Ona nie chciała się poddać. To wspaniała zawodniczka" - mówiła potem Tunezyjka.

To jest ciężki sport. Nigdy nie chcesz się poddać. Szanuję ją za to. Myślę, że obie stoczyłyśmy świetną bitwę i mam nadzieję, że przez resztę turnieju będę prezentowała się jak wojowniczka

"Kiedy widziałam jej problemy, to starałam się zmusić ją do biegania, jak najbardziej mogłam. Wiem, że to nie było miłe, ale starałam się wygrać mecz" - przyznała Tunezyjka.