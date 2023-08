Boris Becker rozumie, co oznacza presja w tak młodym wieku. - To zawsze trudne, gdy masz 15 lat i już jesteś reklamowana jako kolejna supergwiazda sceny tenisowej przez ekspertów. To nie ułatwia życia. Oczekiwania rosną, a ty tracisz trochę cierpliwości. Mówisz sobie: teraz muszę wreszcie wygrać coś wielkiego. Doszła do finału Rolanda Garrosa 2022, ale wielki przełom nie nastąpi - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

55-latek pochwalił progres w grze zawodniczki urodzonej w Atlancie. - To przełom, Teraz jest w ścisłym gronie faworytek US Open, a to jest miłe dla sceny tenisowej. Ma świetną osobowość i dużą charyzmę. Pochodzi z Ameryki, która jest ziemią obiecaną tenisa z największą liczbą dużych turniejów. Kobiecy tenis potrzebuje supergwiazdy, a Coco Gauff nią jest. To dobrze, że mamy więcej kandydatek do tytułów - stwierdził.