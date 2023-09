Poruszenie po finale US Open. Głos zabrali Barack Obama i Bill Clinton

Coco Gauff przeszła w sobotę do historii amerykańskiego tenisa. Ostatnie tygodnie w jej wykonaniu to pierwsze trofea WTA 500, następnie 1000, a teraz pokonała Arynę Sabalenkę i sięgnęła po triumf w US Open. W marcu będzie obchodzić 20. urodziny. Jest pierwszą nastolatką od Sereny Williams (1999 r.), która odniosła końcowe zwycięstwo na kortach Flushing Meadows.