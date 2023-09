Polacy odwrócili losy meczu. Piękny powrót i awans do ćwierćfinału US Open

Jan Zieliński i Hugo Nys rozegrali już swój mecz trzeciej rundy w deblu na tegorocznym US Open. Rywalami Polaków byli Santiago Gonzalez oraz Edouard Roger-Vasselin. Polacy, mimo przegrania pierwszego seta w dramatycznych okolicznościach, pokonali Meksykanina i Francuza 2:1 (6:7(3), 6:4, 6:2) i to oni awansowali do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju. Tam zmierzą się z Ivanem Dodigiem i Austinem Krajickiem.