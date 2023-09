Pogromczyni Świątek uderza w sztab US Open. "Czasem lepiej nie pytać"

Jelena Ostapenko, która w 1/8 finału US Open ograła Igę Świątek, w ćwierćfinale nowojorskich zmagań uległa błyskawicznie Coco Gauff, w nieco ponad godzinę przegrywając 0:6, 2:6. Po zakończeniu potyczki Łotyszka miała spore pretensje do sztabu organizacyjnego turnieju - nie tylko nie spodobało jej się to, jak był skonstruowany wtorkowy grafik gier, ale i to, że... otrzymała informację o godzinie rozpoczęcia 1/4 finału, która następnie zupełnie się nie sprawdziła.