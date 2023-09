Piękny moment. Coco Gauff padła na kolana. "Nie modliłam się o zwycięstwo"

Chociaż więcej szans na końcowy triumf dawano Arynie Sabalence, to jednak trofeum z zwycięstwo w US Open wzniosła do góry faworytka gospodarzy Coco Gauff. Zaledwie 19-letnia zawodniczka przetrwała nawałnicę w pierwszej partii i wykazując się ogromną dojrzałością, wygrała w trzech setach z bardziej doświadczoną Białorusinką. Po spotkaniu uklęknęła, żeby się pomodlić, a potem powiedziała, w jakiej intencji ofiarowała swoją modlitwę.