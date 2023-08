Piękne zachowanie po porażce w US Open. Takich rzeczy nie robi się często

Stefanos Tsitsipas był zdecydowanym faworytem meczu z Dominikiem Strickerem w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open, ale musiał przeżyć gorycz porażki. Mimo wszystko Grek potrafił zachować klasę. Po meczu zatrzymał się by rozdawać autografy, a to nie jest częsta praktyka w takich wypadkach. "Zobaczyłem dziecięce twarze i to poruszyło moje serce, ponieważ kiedyś byłem w ich sytuacji" - przyznał potem Tsitsipas.