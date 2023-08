Oto kolejna rywalka Świątek? Pogrom, triumfatorka Wimbledonu rozbita

Clervie Ngounoue wygrała tegoroczny juniorski Wimbledon jeszcze jako 16-latka, chwilę po swoim sukcesie świętowała 17. urodziny. W przeszłości dwukrotnie była już triumfatorką Szlemów wśród dziewcząt, ale w deblu. Tegoroczny sukces miał ją pchnąć do zrobienia szybkiego kroku w dorosłym tenisie.

Daria Saville wróciła po długiej przerwie. O tej kontuzji mówił cały świat

17-latka zaś nie zwojowała też challengera w Chicago, a jako obiecująca gwiazda dostała od organizatorów dziką kartę do głównej drabinki w US Open. Tu zmierzyła się z Australijką, choć kiedyś reprezentującą Rosję, Darią Saville. 29-latka też nie może liczyć na wyniki ze swoich najlepszych czasów, gdy byłą 20. rakietą świata. Jedenaście miesięcy temu w Tokio doznała poważnej kontuzji kolana w starciu z Naomi Osaką, zerwała więzadła, wróciła dopiero latem tego roku, na trawie. Na mączce w Hamburgu doszła w lipcu nawet do półfinału, ale tam obsada była raczej kiepska. Jedyne przetarcie na twardych kortach zaliczyła w challengerze w Barranquilli.