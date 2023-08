Ojciec Wozniacki skradł show na US Open. Polak skupił całą uwagę trybun

Jak to się jednak mawia, ciągnie wilka do lasu - i po ponad trzech latach Wozniacki zdecydowała się na wielki powrót do sportu, od początku celując przede wszystkim w dobry wynik na wielkoszlemowym US Open. Formę wcześniej szlifowała jeszcze w Montrealu oraz Cincinnati, a potem... przyszedł czas na główne wzywanie.