Niespodzianka w finale US Open. Mamy nowych zwycięzców wielkoszlemowych

Biorąc pod uwagę rozstawienie to faworytem sobotniego finału była para Pegula i Krajicek. Ponadto ona to jedna z najlepszych singlistek, trzecia rakieta świata. W turniejach wielkoszlemowych nie miała jednak szczęścia. W grze pojedynczej najdalej dochodziła do ćwierćfinału, natomiast w grze podwójnej była już w finale Rolanda Garrosa, przed rokiem, ale musiała obejść się smakiem.