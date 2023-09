Dla Ayny Sabalenki US Open 2023 układa się znakomicie. Reprezentantka Białorusi awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku. A to jeszcze nie koniec świetnych wieści dla 25-latki, bowiem po odpadnięciu z rozgrywek Igi Świątek, to właśnie ona zajęła miejsce Polki w rankingu WTA. Po wygranym półfinale z Madison Keys 0:6, 7:6 (7-1), 7:6 (10-5) zawodniczka zwróciła się do kibiców z prośbą. O co chodziło?