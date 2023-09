Niecodzienna sytuacja w finale US Open. Wszyscy są pod wrażeniem

Sędzia finałowego meczu deblowego US Open między Hindusem Rohanem Bopanną i Matthew Ebdenem a amerykańsko-brytyjską parą Rajeev Ram - Joe Salisbury aż musiała dopytać. Nie mogła bowiem uwierzyć w to, co widzi i słyszy. Rzeczywiście jednak, hinduski tenisista Rohan Bopanna w decydującym momencie oddał punkt rywalom, przyznając się do swego zagrania. Zasłużył tym na nagrodę fair play.