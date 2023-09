Niebywałe wyznanie Igi Świątek na temat rywalki. Rzadko padają takie słowa

Iga Świątek awansowała do 1/8 finału US Open. W meczu trzeciej rundy liderka światowego rankingu pokonała reprezentantkę Słowenii - Kaję Juvan, która jest jej serdeczną przyjaciółką. Polka nawiązała do tego faktu podczas pomeczowej rozmowy. - Na pewno nie podobało mi się to, że wygrywałam ze swoją najlepszą przyjaciółką. Wiedziałam, że muszę być niezwykle skupiona i nie myśleć o tym, bo dla mnie była to jak rywalizacja z siostrą. Znamy się tak długo - powiedziała 22-latka.